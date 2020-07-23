Son Dakika: BURSA Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı - Son Dakika

Son Dakika: BURSA Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı

Gelen son dakika haberine göre Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardıBursa'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Kazada, araçta sıkışan sürücüyü vatandaşlar kurtardı Bursa'da kontrolden çıkıp yön levhası direğine çarpan otomobilin sürücüsü Bayram D. (48), sıkıştığı yerden vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza, saat 01.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Veysel Karani Mahallesi'nden Demirtaş yönüne giden Bayram D. yönetimindeki 16 R 0502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Demirtaş Köprülü Kavşağı'nda bulunan yön levhasına çarptı. Kazada, demir yığınına dönen otomobilde sıkışan sürücü Bayram D. yaralandı. Bayram D.'nin yardımına çevredekiler koştu. Bayram D., yaklaşık 15 dakikalık çalışmayla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Vatandaşlar, otomobilin kopan arka koltuğunu sedye gibi kullanarak bilinci kapalı halde bulunan Bayram D.?yi güvenli bir alana taşıdı. Bayram D., çağırılan ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram D.?nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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