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Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu - Son Dakika

Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu

29.01.2022 08:06
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu

Son dakika haberlerine göre Bursa merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 38 change otomobil ele geçirildi.

Bursa merkezli 13 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, piyasa değeri 10 milyon lirayı bulan 38 change otomobil ele geçirildi. Vurgunla ilgili yakalanarak mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gelen çalıntı araç ihbarını değerlendirerek, operasyon için düğmeye bastı. Altı ay boyunca yüzlerce kameradan araçların PTS geçişlerini inceleyen ekipler, change olayını gerçekleştiren 1'i kadın 13 kişiyi tespit etti. Operasyon kapsamında detaylı inceleme başlatan ekipler, yurt dışından kaçak yollara getirilen araçlara, Türkiye'de kaza yapmış ve trafikten çekilmiş araçların şasi ve motor numaralarının çakılarak araçlara normal görünüm verildiğini tespit etti.

20 Ocakta harekete geçen ekipler Bursa merkezli başlattıkları operasyon kapsamında Aydın, İstanbul, Edirne, Ankara, Kocaeli, Konya, Kayseri, Şanlıurfa, Balıkesir, Kütahya, Nevşehir ve Çorum illerinde eş zamanlı operasyonlar yaptı. 38 araca el konulurken, Türkiye'de bulunan 12 şüpheli gözaltına alındı. Yabancı uyruklu bir kadının yakalanması için çalışma başlatıldı. Yapılan aramalarda, araçlara şasi numarası çakmak için kullanılan 36 numaratör, 18 adet noter vekaletnamesi ve araç satış belgesi, 6 adet Türk ve yabancı plaka, 4 adet araç ruhsatı ve yabancı araç alım satımında kullanılan resmi belgeler ele geçirildi.

23 Ocak'ta Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen E.Ş. isimli şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalırken, İ.B., A.B., F.B., B.B., M.B., S.K., S.V., T.Y., İ.T., Ş.D. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Türkiye genelinde yapılan operasyon tamamlanırken, yurt dışı ayağı için çalışmaların devam ettiği öğrenildi. - BURSA

Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu
Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu

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Münir Karaloğlu, Otomobil, Tragger, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Bursa merkezli 13 ilde change operasyonu; 11 tutuklu - Son Dakika
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