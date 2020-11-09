Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak - Son Dakika

Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak

09.11.2020 17:15
Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Bursa Yenişehir S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ilçeye 200 milyon liralık yatırım yapılacak.

Bursa Yenişehir S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ilçeye 200 milyon liralık yatırım yapılacak.

Yenişehir'de iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Bursa'nın ve Marmara bölgesinin en modern sanayi sitesini kurmak için çalışmalarına başladı. Yenişehir'e yapılacak yatırım 200 milyon liraya mal olacak.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve YESAN Başkanı Orhan Torun, "Kurulacak olan sanayi sitesinde ortalama olarak Bursa'dan 20, İnegöl'den 15, İznik'ten 2 ortağımız var. Geri kalanda ortalama 40 kadar Yenişehir'den ortağımız var. Toplamda 79-80 ortağımız var. Toplam işyeri sayısı 80 olacak. Bunlar daha sonraki proje, yer zemin ekiplerinin çalışması sonucunda projenin son haliyle ortalama 1 bin 6 yüz 48 metrekare oldu. Büyük kısımları yani yüzde 70 kadarı büyük alanlar yani 4'er hisseli olan arkadaşlarım var. Bizlerin de dahil özellikle Bursa'dan gelen imalatçı ortaklarımız otomotiv yan sanayinin çalışan ve bunlarda tedarikçi konumunda olan büyük presleri olan ihracat bazlı firmalardır. Yatırımın devreye girmesi ile bölge canlanacak iş istihdamının önü açılacaktır. Bu yatırım 200 milyon lirayı bulacak olup özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bu güne kadar yapacağı en büyük kooperatif yatırımıdır" diye konuştu.

Başkan Torun, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta yönetim ortaklarımıza ve tüm yetkililere Yenişehir ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Şu anda sahada zemin etüt çalışmaları başladı. Ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında 2021 yılının başlarında yatırıma başlamayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA

Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak

Sanayi Sitesi, Yenişehir, Yatırım, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Berat Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası gözler AK Parti MYK toplantısına çevrildi Koronavirüs nedeniyle tedavi gören İkbal Gürpınar yoğun bakımdan çıktı Klopp ile Guardiola maç temposu nedeniyle isyan etti: Ölümcül bir durum Son Dakika! Kılıçdaroğlu'ndan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili ilk yorum: Bir devlet kriziyle karşı karşıyayız Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kızı sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Son Dakika: İlaç devleri Pfizer ve BioNTech'ten müjde! Ürettikleri korona aşısı yüzde 90'dan fazla etkili "Caner gibi Arda da milli formayı giyebilir" diyen Şenol Güneş'ten çağrı: İyi bir sol bek varsa gönderin Yeni ABD Başkanı Joe Biden'ın ilk hamlesi, Trump'ın kovduğu ismi koronavirüsle mücadele ekibine başkan yapmak oldu
Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi Koronaya karşı sürpriz buluş! Bilim insanlarının geliştirdiği burun spreyinin virüsü yendiği tespit edildi         
17:38
İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi İSKİ'den su fiyatlarına yüzde 25 zam teklifi         
16:59
Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek Ayak bileği kırılan eski Galatasaraylı Felipe Melo 4 ay forma giyemeyecek         
16:51
Fransa'da İslam düşmanlığı devam ediyor! Türk derneğine çirkin saldırı Fransa'da İslam düşmanlığı devam ediyor! Türk derneğine çirkin saldırı         
16:43
Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi Pınar'ın katilinin sözleri davaya damga vurdu: İçkime ilaç attı, erkeklere tecavüz ettirdi         
16:01
Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı Eve giren kişi tarafından ilişkiye zorlanan genç kadın, hırsızın cinsel organını ısırarak kopardı         
15:14
İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz İlham Aliyev: Ermenistan, Dağlık Karabağ'da elinde kalan 3 bölgeden çekilirse savaşı durdururuz         
15:08
Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan aşklarını ilan etti         
14:51
Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımı sonrası Erdoğan'ın, Canikli ve Ağbal ile ekonomi zirvesi yaptığı iddia edildi         
14:14
Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir Bomba iddia: Binali Yıldırım ekonomiden sorumlu cumhurbaşkanı yardımcısı olabilir         
14:10
İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada İzmir depreminde 8 vatandaşımızın hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı'nın yıkılma anı kamerada         
13:34
Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu Dinlenme tesisinde şoke eden görüntü! Kadın, otoparkta tartıştığı adamı çekip vurdu         
13:16
Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor Yeni haftaya sert düşüşle başlayan dolar 8 liranın altını zorluyor         
13:08
Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak Son Dakika! İletişim Başkanlığı, Bakan Albayrak'ın istifa paylaşımıyla ilgili açıklama yapacak         
12:08
Korona vakalarının patladığı Esenler'de meydanlara 'HES' kodu ile girilecek Korona vakalarının patladığı Esenler'de meydanlara 'HES' kodu ile girilecek         
11:52
Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı Köpek saldırısına uğrayan oyuncu Hazal Erişkin'in yüzüne 30 dikiş atıldı         
10:55
10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Bir de konuşmasın diye tehdit etmişler 10 yaşındaki çocuğa öldüresiye dayak! Bir de konuşmasın diye tehdit etmişler         
10:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.11.2020 17:51:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei