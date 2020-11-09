Son dakika: Bursa'nın en modern sanayi sitesi Yenişehir'e yapılacak

Bursa Yenişehir S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi tarafından ilçeye 200 milyon liralık yatırım yapılacak.

Yenişehir'de iş adamlarının bir araya gelerek kurduğu S.S Yesan Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Bursa'nın ve Marmara bölgesinin en modern sanayi sitesini kurmak için çalışmalarına başladı. Yenişehir'e yapılacak yatırım 200 milyon liraya mal olacak.

Yenişehir Ticaret ve Sanayi Odası ve YESAN Başkanı Orhan Torun, "Kurulacak olan sanayi sitesinde ortalama olarak Bursa'dan 20, İnegöl'den 15, İznik'ten 2 ortağımız var. Geri kalanda ortalama 40 kadar Yenişehir'den ortağımız var. Toplamda 79-80 ortağımız var. Toplam işyeri sayısı 80 olacak. Bunlar daha sonraki proje, yer zemin ekiplerinin çalışması sonucunda projenin son haliyle ortalama 1 bin 6 yüz 48 metrekare oldu. Büyük kısımları yani yüzde 70 kadarı büyük alanlar yani 4'er hisseli olan arkadaşlarım var. Bizlerin de dahil özellikle Bursa'dan gelen imalatçı ortaklarımız otomotiv yan sanayinin çalışan ve bunlarda tedarikçi konumunda olan büyük presleri olan ihracat bazlı firmalardır. Yatırımın devreye girmesi ile bölge canlanacak iş istihdamının önü açılacaktır. Bu yatırım 200 milyon lirayı bulacak olup özel sektör temsilcilerinin bir araya gelerek bu güne kadar yapacağı en büyük kooperatif yatırımıdır" diye konuştu.

Başkan Torun, "Bu önemli yatırımın ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta yönetim ortaklarımıza ve tüm yetkililere Yenişehir ilçemiz adına teşekkür ediyorum. Şu anda sahada zemin etüt çalışmaları başladı. Ruhsatlandırma çalışmalarımız devam ediyor. Sonrasında 2021 yılının başlarında yatırıma başlamayı hedefliyoruz" dedi. - BURSA