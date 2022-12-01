Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika
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Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü

01.12.2022 16:47

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ovaakça termik santrali yakınlarına tek motorlu uçak düştü. Bursa Valisi tarafından yapılan açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin olduğu bölgeye, henüz belirlenemeyen nedenle uçak düştü. İhbar üzerine santral alanına çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

DÜŞEN UÇAK KÜLE DÖNDÜ

Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiyeler olay yerine intikal ettikten sonra uçakta başlayan yangını söndürmek için müdahalede bulundu. Sağlık ekipleri de yaralılara müdahalede bulundu.

Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeden gelen ilk bilgilere göre düşen uçağın tek motorlu öğrenildi. Bursa Valisi Yakup Canbolat da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.

İşte olay yerinden ilk fotoğraflar:

Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Bursa'da helikopter düştü ihbarı! Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
YORUMLAR (1)
  • Başım Ağrıyo: Sabahtan akşama kadar tepemizde uçup duruyolar..yerleşim yeri üstünde eğitim uçşumu olur.. Cevap Yaz 0 1 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Bursa'da tek motorlu uçak düştü: 2 ölü - Son Dakika
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