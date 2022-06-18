Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı

18.06.2022 02:18

Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 200 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Dinamit-1 uygulaması gerçekleştirildi.

Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı

BURSA - Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nce 200 polisin katılımıyla, Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde Dinamit-1 uygulaması gerçekleştirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince organize edilen ve Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün de destek verdiği uygulamaya Dinamit-1 adı verildi. Uygulamada, trafik ve alkol kontrolleri yapıldı, umuma açık yerler denetlendi. Hareketli ve sabit yapılan uygulamalarda 39 iş yeri denetlendi, bin 132 kişinin kimlik bilgileri sorgulandı. Eksik evrakları tespit edilen 13 iş yerine kontrol edilen 183 araçtan evrakları eksik olan 8 sürücüye ise, toplamda 26 bin 166 lira para cezası uygulandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı tüm ekipler halkın huzurunu sağlamak amacıyla gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa polisinden huzur denetimi; toplam 26 bin 166 lira cezai işlem uygulandı - Son Dakika
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