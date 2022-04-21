Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok

21.04.2022 12:18
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok

Edinilen son dakika haberine göre BURSA'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının faillerinin bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor.

BURSA'da, infaz koruma memuru Cengiz Yiğit'in (36) şehit olduğu 13 kişinin de yaralandığı servis otobüsüne yönelik EYP'li saldırının faillerinin bulunması için başlatılan soruşturma sürüyor. Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi. Bu arada durumu ağır olan infaz koruma memuru Ruhan Erdem ile 11 yaralının hastanede tedavisi devam ediyor, 1 yaralı ise taburcu edildi.

Olay, dün saat 07.45 sıralarında meydana geldi. Cezaevine personel taşıyan servis otobüsü, Yenikaraman Mahallesi yakınlarından geçerken aydınlatma direğinin dibine yerleştirilen el yapımı bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada, evli ve 3 çocuk babası olan infaz Koruma Memuru Cengiz Yiğit şehit olurken, 13 personel yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem, şehir hastanesinde ameliyata alındı. Patlama sonrası helikopterle Bursa'ya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Bursa'ya gelip, patlamanın yaşandığı yerde inceleme yapıp, hastanelerde yatan yaralılara geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan Soylu ve Bozdağ, cenazesi Ağrı'ya gönderilen Cengiz Yiğit için adliye önünde yapılan törene katıldıktan sora Bursa'dan ayrıldı.

'BOMBANIN TÜRÜ ARAŞTIRILIYOR'Patlamanın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'nce başlatılan soruşturma ve inceleme devam ediyor. Sabaha kadar çalışan polis ekipleri çevrede bulunan yüzlerce güvenlik kamerasını tek tek inceledi. DHA'ya açıklama yapan Bursa Valisi Yakup Canbolat, "Arkadaşlarımız çalışmalarını, gece boyunca sürdürdü. Şu anda gözaltı yok. Saldırıyı üstlenen örgüt olmadı. İncelemeler sürüyor" dedi. Bu arada, olayda kullanılan el yapımı bombanın ne tür olduğu, nasıl yapıldığı ve kullanılan malzemelerin temininin nereden sağlandığı konusundaki araştırma devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yaralılardan durumu ağır olan Ruhan Erdem'in tedavisinin Bursa Şehir Hastanesi'nde sürdüğünü, diğer yaralılarından 11'inin tedavisinin devam ettiğini ve 1 kişinin ise servisteki tedavisinin tamamlandığını belirtti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok
YORUMLAR
500
Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Bursa'daki bombalı saldırının görüntüleri ortaya çıktı Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8) Son dakika haberleri | Bursa'da infaz koruma memurlarını taşıyan otobüse EYP'li saldırı: 1 şehit, 7 yaralı (8)

Gözaltı, Şehit, İnfaz, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok - Son Dakika


Son Dakika
12:10 Koyun çobanı ve kurdun karşı karşıya geldiği anlar sosyal medyada gündem oldu!
11:57 Otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada araca sıkışan kadın sürücü hayatını kaybetti!
11:52 Halil Akbunar şampiyonluk yarışına giriyor! 3.2 milyon euroya imza atacak
11:49 Güne düşüşle başlamıştı! Altının gram fiyatı 920 lira seviyesinde geriledi
11:40 Bakan Karaismailoğlu duyurdu: Avrasya Tüneli, 1 Mayıs'tan itibaren motosiklet geçişine açılıyor
11:37 Ukrayna'yı açıkça işgal eden Rusya, Moskova'yı sözde Ermeni soykırımını kınayan bilboardlarla donattı
11:22 Ünlü antropolog Gregory Forth'tan yeni "Hobit" iddiası: Hayattalar ve adada gizleniyorlar
11:22 Samsak Döveci şarkısında polemik sürüyor! Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı tarafından tehdit edildiğini açıkladı
11:20 Rusya kenti ele geçirdi ama Mariopul'deki 2 bin Ukraynalı askeri nelerin beklediğini kimse bilmiyor
11:15 Sarı lacivertliler, 12 futbolcunun peşine düştü: Hepsi de Süper Lig'den
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 12:22:38. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika | Bursa Valisi Canbolat: Saldırı ile ilgili inceleme sürüyor, şu an gözaltı yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement