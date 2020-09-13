Son dakika... Bursa ve Mersin'de DEAŞ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Bursa merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü, DEAŞ'ın faaliyetlerinin deşifresine yönelik çalışmalar kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma başlattı.

Önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlılardan ele geçirilen cep telefonları ve dijital materyal üzerinde yapılan incelemelerde, terör örgütünün propagandasının yapıldığı çok sayıda fotoğraf ve video tespit edildi.

Şüphelilerin Bursa Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.