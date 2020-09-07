Son Dakika: Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak - Son Dakika

Son Dakika: Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak

Gelen son dakika haberlerine göre Transfer engeli nedeniyle takviye yapamayan Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Serdar Özkan gibi deneyimli oyuncular, yeni sezonda kilit rol oynayacak.

Son Dakika: Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak, System.String[]

Transfer engeli nedeniyle takviye yapamayan Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Serdar Özkan gibi deneyimli oyuncular, yeni sezonda kilit rol oynayacak.

Geçtiğimiz sezon mücadele verdiği kadrosunda önemli oyuncularını yitiren Bursaspor, yeni sezonda kabuk değişimine gidiyor.

Transfer engeli nedeniyle henüz kadrosuna takviye gerçekleştiremeyen Bursa temsilcisi, buna karşın mevcut kadrosundaki bazı deneyimli oyuncuları ise elinde tuttu. Süper Lig'de de pek çok üst düzey ekipte forma giyen Özer Hurmacı ve Serdar Özkan ile birlikte, TFF 1'inci Lig'de 192 maça çıkarak bu kulvarı iyi tanıyan Recep Aydın, yeni sezonda da yeşil beyazlı forma ile devam edecek. Ayrıca ligde 119 maç tecrübesi bulunan Burak Altıparmak ile de alacakları konusunda anlaşılırken, 29 yaşındaki oyuncu da Bursaspor'un orta alandaki silahlarından biri olacak.Kadrosunu özellikle altyapıdan dahil ettiği oyuncularla gençleştirerek yaş ortalamasını düşüren Bursaspor'da deneyimli oyunculara bakıldığında Recep Aydın, Aykut Akgün ve Burak Altıparmak'ın 100'ün üzerinde TFF 1'inci Lig'de maça çıktığı görülüyor. Cüneyt Köz'ün de bu ligde 88 maçlık tecrübesi bulunuyor.Yeni sezon için çalışmalarına devam eden Bursaspor'da teknik direktör Mustafa Er'in ise, genç ve deneyimli oyuncuları harmanlayarak, mücadeleci bir takımı yansıtmak istediği öğrenildi. Genç teknik adam, kadro planlamasını ise mevcut kadro özelinde planlarını, her ihtimale karşılık olarak transfer tahtası açılmayacak gibi planlıyor.

Bursaspor'da geçtiğimiz sezon kadroda yer alan; Çağlar Şahin Akbaba, Mamadou Diarra, Anıl Karaer, Kerem Can Akyüz, Yevgen Seleznov, Selçuk Şahin, Abdullahi Shehu, Emrullah Şalk gibi isimler takıma veda etmişti.


Serdar Özkan, Özer Hurmacı, Bursaspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2020 13:21 - Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son Dakika: Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak - Son Dakika Spor

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