Son Dakika: Bursaspor'da deneyimliler kilit rol oynayacak

Gelen son dakika haberlerine göre Transfer engeli nedeniyle takviye yapamayan Bursaspor'da Özer Hurmacı ve Serdar Özkan gibi deneyimli oyuncular, yeni sezonda kilit rol oynayacak.

Son Dakika

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