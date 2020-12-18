Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika

Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

18.12.2020 12:26
Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor, System.String[]

Son dakika spor haberine göre Bu sezon başında transfer yasağını kaldıramayan ancak başarılı bir performansla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Bursaspor'da, 2021 Haziran ayı itibariyle 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor.

Bu sezon başında transfer yasağını kaldıramayan ancak başarılı bir performansla tüm Türkiye'nin takdirini toplayan Bursaspor'da, 2021 Haziran ayı itibariyle 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Yeşil beyazlı yönetim, başta Ali Akman ve Ataberk Dadakdeniz'in kontratlarını uzatmak istiyor.

TFF 1. Lig'de bu sezon transfer yasağını kaldıramayan ve genç ağırlıklı kadro ile mücadele etmek zorunda kalan Bursaspor, gelecek yılın planlamasını da düşünmeye başladı. Yeşil beyazlı takımda sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor. Özellikle takımdan ayrılmayıp Bursaspor'a hizmet etmeye devam eden tecrübeli futbolcuların yanı sıra, performansları ile dikkat çeken genç isimler de bu listede yer alıyor. Başta Ali Akman olmak üzere, Ataberk Dadakdeniz'in de sözleşmesi 2021 Haziran ayı itibariyle son buluyor. Ali ve Ataberk dışında Bursaspor'da, Cüneyt Köz, Onur Atasayar, Aykut Akgün, Özer Hurmacı, Recep Aydın ve İsmail Can Çavuşluk'un kontratları sezon sonunda tamamlanıyor. Yeşil beyazlı yönetim ise, öncelik olarak Ali Akman ve Ataberk Dadakdeniz'le bir kez daha görüşme yaparak, sözleşmelerini uzatmayı planlıyor. - BURSA

Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor
Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor

Bursaspor, Ali Akman, Haziran, Türkiye, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MEB: Yarıyıl tatili 25 Ocak'ta başlayacak, 3 hafta sürecek Korona yokmuşçasına eğlenip bir de 'Canınız çeksin' notuyla paylaşım yaptılar Dünyayı tedirgin eden gelişme: ABD'nin Ulusal Nükleer Güvenlik Yönetimi'ne hacker saldırısı Elektrik akımına kapılan işçi feci şekilde can verdi! Yakınları gözyaşlarına boğuldu Ailesine bulaşmasın diye hastanede kalmış! Korona olduğunu gizleyen hemşire yüzünden 46 kişi karantinada Araç almayı düşünenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırları azaltıldı Balıkçılara yapılacak 13,7 milyon liralık destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Son Dakika: Altın, elektronik eşya ve mobilya alımlarında kredi kartı taksit sınırı azaltıldı
Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak Son dakika: Koronavirüsten ölen sağlıkçıların yakınlarına aylık bağlanacak         
12:32
Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi Fatih Terim çileden çıktı, Falcao hakkında kesin kararını verdi         
12:21
Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman Adem Büyük'ten futbol yorumcularına sert tepki: İzleme ağabey o zaman         
11:37
Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü Ünlü şarkıcı Robbie Willams balık diyeti nedeniyle ölümden döndü         
11:36
"Üniversiteler fuhuş yuvası" diyen profesöre, Ece Üner'den zehir zemberek sözler: Bu durumda sen ne oluyorsun?         
11:04
Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü Birlikte alkol aldıkları adamı kıskançlık nedeniyle bıçaklayarak öldürdü         
10:44
Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar Tarihe büyük saygısızlık! 2 bin yıllık Herkül'ü delik deşik ettiler, asasını çaldılar         
10:29
Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var Ukrayna Savunma Bakanı Taran: Ordumuzu modern silahlarla donatmak için Türk İHA'lara ihtiyacımız var         
10:07
Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi Erzurum'un Olur ilçesinde altın rezervi keşfedildi         
09:39
Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir Bilim Kurulu Üyesi Tezer: Koronavirüs geçiren kişilerin aşı yaptırmasına gerek olmayabilir         
09:29
Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor Devletin verdiği hibeyle atölye açan eski hükümlü şimdi 11 ülkeye ihracat yapıyor         
09:11
Kandilli Kandilli "felaket" deyip günlük 2 saatlik su kesintisi önerdi: İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike         
08:45
Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor Zümrüdüanka dizisi 26. bölümüyle ekran macerasını sonlandırıyor         
01:13
Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı Kepçenin kazı sırasında kırdığı küpten 300'den fazla sikke çıktı         
19:48
Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu Defne Samyeli'nin 17 yaşındaki kızı Derin Talu yeni pozlarıyla gündem oldu         
19:02
Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Hemşirelere verilen ceza kabul edilemez         
16:57
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2020 12:46:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika... Bursaspor'da sezon sonu 8 futbolcunun sözleşmesi sona eriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei