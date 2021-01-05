Son dakika... Bursaspor Kulübü, Fethi Sekin'i unutmadı

Son dakika spor haberine göre Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce hain saldırıcı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anma mesajı yayımladı.

Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce hain saldırıcı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i anma mesajı yayımladı. Bursaspor Kulübü, 4 yıl önce bugün hain bir saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Fethi Sekin'i unutmadı. Anma mesajı yayımlayan Yeşil beyazlı kulüp, şu ifadeleri kullandı: "4 yıl önce İzmir Adliyesi'nde gerçekleşen hain terör saldırısında teröristlere karşı kahramanca mücadelesinde şehit düşen polis memurumuz Fethi Sekin'i saygı ve rahmetle anıyoruz." - BURSA

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