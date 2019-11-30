Son Dakika! Bursaspor taraftarlarını taşıyan minibüs kaza yaptı! 17 yaralı var...

Kazada yaralanan 17 kişi, 112 Acil Servis ekipleri tarafından kentteki hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Gürkan Şimşek idaresindeki yolcu minibüsü, Eskişehir- Ankara kara yolunun 10. kilometresinde Fazıl Özkaya'nın kullandığı TIR'la çarpıştı.

Eskişehir 'de meydana gelen trafik kazasında 17 kişi yaralandı.

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