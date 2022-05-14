Son dakika haberi! SPOR Bursasporlu taraftardan takım kaptanı Burak Altıparmak'a saldırı - Son Dakika

SPOR Bursasporlu taraftardan takım kaptanı Burak Altıparmak'a saldırı

İsmail Hakkı SEYMEN - Muammer İRTEM - Nevruz İLİMDAROĞLU/ BANDIRMA-BALIKESİR-BURSA,(DHA) - TFF 1'inci Lig'de Royal Hastanesi Bandırmaspor'a deplasmanda 4-2 mağlup olan Bursaspor, TFF 2'nci Lig'e düştü. Maçın bitiminden 3.5 saat sonra takım otobüsüne binen oyunculara tepki gösteren taraftarlardan biri, kaptan Burak Altıparmak'a fiziksel müdahalede bulundu. Polis ekipleri arbede büyümeden araya girdi.

TFF 1'inci Lig'in 37'nci haftasında Royal Hastanesi Bandırmaspor sahasında Bursaspor'u 4-2 mağlup etti. Bu sonuçla konuk Bursaspor'un ligin bitimine bir hafta kala küme düşmesi kesinleşti. Maçın ardından Bandırma 17 Eylül Stadyumu çevresinde toplanan Bursaspor taraftarları, futbolculara tepki gösterdi. Polis, stat çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Bursasporlu futbolcular, maçın bitiminde 3.5 saat sonra takım otobüsüne bindi. Çevredeki taraftarların tepkisi üzerine takım kaptanı Burak Altıparmak, otobüsten indi. Altıparmak otobüsten indiği sırada bir taraftar, tecrübeli oyuncunun boğazını sıkıp, tokat attı.

BURAK ALTIPARMAK: KORKUYORUZ AĞABEY BİZ BURADA

Altıparmak, polislere, "Siz nasıl emniyet güvenliği alıyorsunuz, her yeri taşlıyorlar. Görmüyor musunuz? Bize saldırıyorlar. Korkuyoruz ağabey biz burada. Korkuyoruz anlamıyor musunuz?" dedi. Taraftarların ise futbolcuları 'Öleceksiniz' diye tehdit etmesi dikkat çekti. Araya giren polis ekipleri, arbedeyi yatıştırdı. Bursasporlu futbolcuları taşıyan otobüs, stattan ayrılıp, polis eşliğinde Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Oyuncuların emniyetteki bekleyişi sürüyor.

Öte yandan yaklaşık 100 kişilik taraftar grubu da Bursa'daki Bursaspor Özlüce Tesisleri önünde beklemeye başladı. Tesis çevresinde yaklaşık 500 polisle güvenlik önlemi alınırken, taraftarın bekleyişi sürüyor.