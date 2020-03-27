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Son Dakika: Buse Terim'den Fatih Terim hakkında paylaşım!
6 saat önce
Buse Terim Bahçekapılı, corona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
Buse Terim Bahçekapılı, corona virüs test sonucu pozitif çıkan Fatih Terim hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.
Fatih Terim'in sağlık durumu hakkında konuşan Buse Terim, paylaşımında şu sözleri kullandı;
"Herkese merhaba, babamın durumunu merak edenler için daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Şifa bekleyen, bu hastalıkla mücadele eden herkese geçmiş olsun ve şifa diliyorum. Daha güzel haberler vereceğim günü iple çekiyorum. Sevgiler."
Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 12:53
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