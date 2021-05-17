Son dakika: Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi! Gelirler giderleri karşılayamadı

2021 yılı Nisan ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 110,7 milyar TL, bütçe gelirleri 93,8 milyar TL ve bütçe açığı 16,9 milyar TL olurken, faiz dışı bütçe giderleri 92,1 milyar TL,faiz dışı fazla ise 1,7 milyar TL olarak gerçekleşti.

Son dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Bütçe nisanda 16,9 milyar TL açık verdi

Merkezi yönetim bütçesi 2020 yılı Nisan ayında 43 milyar 198 milyon TL açık vermiş iken 2021 yılı Nisan ayında 16 milyar 917 milyon TL açık verdi. 2020 yılı Nisan ayında 26 milyar 151 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2021 yılı Nisan ayında 1 milyar 666 milyon TL faiz dışı fazla verdi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Nisan ayı itibarıyla 110 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 18 milyar 583 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 92 milyar 125 milyon TL olarak gerçekleşti.

2021 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 346 milyar 139 milyon TL ödenekten Nisan ayında 110 milyar 708 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 108 milyar 443 milyon TL harcama yapıldı.

Nisan ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,9 iken 2021 yılında yüzde 8,2 oldu.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre binde 8 oranında artarak 92 milyar 125 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 9,6 iken 2021 yılında yüzde 7,9 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Nisan ayı itibarıyla 93 milyar 791 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 76 milyar 322 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 14 milyar 711 milyon TL oldu.

2020 yılı Nisan ayında bütçe gelirleri 65 milyar 245 milyon TL iken 2021 yılının aynı ayında yüzde 43,8 oranında artarak 93 milyar 791 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Nisan ayı gerçekleşme oranı 2020 yılında yüzde 6,8 iken 2021 yılında yüzde 8,5 oldu.

2021 yılı Nisan ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 55,4 oranında artarak 76 milyar 322 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2020 yılında yüzde 6,3 iken 2021 yılında yüzde 8,3 oldu.