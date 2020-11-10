Son dakika! Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı - Son Dakika

Son dakika! Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Aşık Veysel Rekreasyon Alanı
10.11.2020 09:36
Son dakika haberler... Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin saygı duruşunda bulunması İstiklal Marşı'nın okunması Çadırlara asılan Atatürk bayrakları İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.
Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedelerin saygı duruşunda bulunması
İstiklal Marşı'nın okunması
Çadırlara asılan Atatürk bayrakları İZMİR - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla saat 09.05'te İzmir'deki depremin ardından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda kurulan çadır kentte kalan depremzedeler 09.05'te saygı duruşunda bulundu.
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