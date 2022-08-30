Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğindeki devlet erkanı Anıtkabir'de

Büyük Önder Atatürk komutasındaki Türk ordusunun 26 Temmuz 1922'de başlayan ve 30 Ağustos'ta büyük bir zaferle taçlandırdığı Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi, tarihe altın harflerle yazılan en büyük kahramanlık destanlarından oldu.

DEVLET ERKANI ANITKABİR'DE

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 100. yıl dönümü, tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Büyük Zafer'in 100. yılı kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenleniyor. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelengi bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

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