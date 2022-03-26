Büyükada'da tarihi otelde yangın - Son Dakika
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Büyükada'da tarihi otelde yangın

26.03.2022 17:23

BÜYÜKADA'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı.

BÜYÜKADA'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelde elektrik panolarında yangın çıktı. Oteldekiler tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

Büyükada'da 1908 yılından beri hizmet veren 4 katlı otelinde saat 15.15 sıralarında elektrik panolarından dumanlar çıkmaya başladı. Otelde kalanlar tahliye edilirken, polis ve itfaiye ekiplerine haber verildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, otelde hasar meydana geldi.


Büyükada'da tarihi otelde yangın
Büyükada'da tarihi otelde yangın
Büyükada'da tarihi otelde yangın
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Kaynak: DHA

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