Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi - Son Dakika

Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi

10.12.2020 11:37
Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplam 52 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilen Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, toplam 52 milyon TL yatırım bedeli ile gerçekleştirilen Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzu ve Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasında inceleme gerçekleştirdi.

Kocaeli'de Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzunda denetleme gerçekleştiren Başkan Büyükakın, Kandıra Belediyesi yeni hizmet binasının son durumu hakkında da bilgi aldı. Mavi bayraklı plajlarıyla deniz turizminin vazgeçilmez adreslerinden biri olan Kandıra'ya yarı olimpik yüzme havuzunun çok yakışacağını söyleyen Başkan Büyükakın, "Kandıramıza muhteşem bir belediye hizmet binası da yapıyoruz. Tamamladığında vatandaşlarımıza çok daha güzel hizmetler verme imkanımız olacak" dedi.

Büyükşehir Belediyesi Yapı Kontrol Daire Başkanı Serkan Ihlamur ve teknik personellerin hazır bulunduğu incelemeler sonunda açıklama yapan Başkan Büyükakın, "Kandıra Yarı Olimpik Yüzme Havuzumuz yaklaşık 2 ay sonra tamamlanacak. Kandıra'da yaşayan çocuklarımız, gençlerimiz, kadınlarımız ve tüm vatandaşlarımız bu projeden faydalanarak mutlu olacaklar. Kandıra Belediyemizin kullanımı için yaptığımız yeni hizmet binamızla birlikte Kandıra ilçemize bu iki proje için 52 milyon TL tutarında bir yatırım yapmış olacağız" diye konuştu.

Kandıra'nın önemine değinen Büyükakın, "Kandıramız'da turizmin ve tarımın geliştirilmesi için çok büyük ve önemli çalışmalar yapıyoruz. Tıbbi Aromatik Bitkiler projemizde 2 buçuk milyon fide toprakla buluştu. Çiftçimizin alın teri ve emeği ilaç olacak. İlaca giden bir zincir tamamlanmış olacak. Kıyılarımızda yapacağımız yatırımlarla turizme de desteklerimiz olacak. Kandıra ilçemizi, rasyonel ve katma değeri yüksek tarım ile turizmin merkezi haline getireceğiz. Bunun yanı sıra Kandıra Belediyemizin yeni hizmet binasını yaparak Kandıra halkımıza daha güzel hizmet verme imkanını sağlamış olacağız" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, ayrıca eski Kandıra Cezaevi'nin restore edilerek Kandıralıların hizmetine sunulması için de yerinde bir inceleme gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi
Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Büyükakın, Kandıra'daki 52 milyon TL'lik iki yatırımı inceledi - Son Dakika


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