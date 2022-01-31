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Son Dakika | Büyükçekmece'de aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı - Son Dakika

Son Dakika | Büyükçekmece'de aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı

31.01.2022 11:57
Son Dakika | Büyükçekmece'de aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı

Son dakika habere göre Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 2 aile arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga çıktı.

Büyükçekmece'de yabancı uyruklu 2 aile arasında taşlı sopalı bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada taraflar hırsını kavga ettiği adamların aracından aldı. Aracın parçalanma anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Tepecik mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre husumetli yabancı uyruklu iki aile arasında dün akşam saatlerinde yeniden kavga çıktı. Çıkan kavgada taş sopa ve bıçak kullanıldı. Kavgaya kadınlarda karıştı. Yaşanan anlarda bıçakla ve sopayla yaralanan 2 erkek 1 kadın hastaneye kaldırıldı.

Dakikalarca arabayı parçaladılar

Yaşanan olayda hırsını alamayan bir kadın 2 kişi kavga ettikleri şahısların aracını sokak ortasında parçaladı. Aracın camlarını kırıp lastiğini bıçakla patlattılar. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışmalarına başladı. - İSTANBUL

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Büyükçekmece, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Büyükçekmece'de aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Büyükçekmece'de aileler arasında taşlı sopalı kavga kamerada: 3 yaralı - Son Dakika
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