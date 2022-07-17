Son dakika... BÜYÜKÇEKMECE'DE ANIZ YANGINI AYÇİÇEK TARLALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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Son dakika... BÜYÜKÇEKMECE'DE ANIZ YANGINI AYÇİÇEK TARLALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

17.07.2022 16:50

Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı.

BÜYÜKÇEKMECE'de çiftlik bahçesinde başlayan yangın 50 dönümlük tarım arazisine sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri ayçiçek tarlasına sıçramadan söndürdü.

Büyükçekmece Türkoba Mahallesi'ndeki bir çiftliğin bahçesinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle alevler çiftlik dışındaki tarım arazisine sıçradı. Yaklaşık 50 dönüm alanda yanan anızlar nedeniyle, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. 3 farklı bölgeden yangına müdahale eden ekipler, alevleri, ayçiçek tarlalarına sıçramadan söndürdü. İtfaiye ekipleri rüzgarın etkisiyle yangının yeniden çıkmaması için uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangında yaralanan olmazken, çiftlik içindeki binaların alevlerden etkilenmediği öğrenildi.

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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika... BÜYÜKÇEKMECE'DE ANIZ YANGINI AYÇİÇEK TARLALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... BÜYÜKÇEKMECE'DE ANIZ YANGINI AYÇİÇEK TARLALARINA SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ - Son Dakika
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