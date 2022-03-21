Son dakika! Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika
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Son dakika! Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

21.03.2022 09:17

Son dakika haber... Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti Büyükçekmece'de bir erkek tartıştığı kadını iple boğduktan sonra kendi de intihar ederek yaşamına son verdi.

Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

İSTANBUL - Büyükçekmece'de bir erkek tartıştığı kadını iple boğduktan sonra kendi de intihar ederek yaşamına son verdi. Yaşanan dehşet verici olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Olay akşam saat 22.00'da Büyükçekmece Mimar Sinan Sahilinde yaşandı. İddiaya göre 35 yaşındaki Erkem B.H isimli erkek şahıs, 30 yaşındaki kadın N.D.'yi iple boğdu. Olayı gerçekleştiren erkek şahıs, aynı iple intihar ederek yaşamına son verdi.

Sahildeki cesetleri görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, çevreye şerit çekti.

Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre kadını iple ve kendi yaşamına son veren erkeğin Türkmenistan uyruklu oldukları öğrenildi. Olay yerinde gerçekleştirilen çalışmanın ardından şüphelilerin cesetleri cenaze aracı ile morga kaldırıldı.

Yaşanan cinayet ve intihar ile ilgili inceleme başlatıldı.

Son dakika! Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti
Son dakika! Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti

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Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı Cansız bedenleri sahilde bulundu: Kadını iple boğdu, sonra da kendini ağaca astı Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu! Büyükçekmece sahilde Türkmenistan uyruklu olduğu tespit edilen 2 ceset bulundu!

Türkmenistan, Büyükçekmece, İntihar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Büyükçekmece'de dehşet: Önce kadını öldürdü sonra intihar etti - Son Dakika


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