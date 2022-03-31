Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

31.03.2022 12:24

Gelen son dakika haberine göre BÜYÜKÇEKMECE'de, özel bir hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanın dolabında bulunan 70 bin liralık ziynet eşyası ve otomobil anahtarını çaldı.

BÜYÜKÇEKMECE'de, özel bir hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanın dolabında bulunan 70 bin liralık ziynet eşyası ve otomobil anahtarını çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanadı.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giren bir kişi, sağlık çalışanının dolabının kilidini kırdı. Dolap içindeki 70 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve otomobil anahtarını çalan hırsız, daha sonra da hastaneden çıktı. Mesaisi bittikten sonra dolabının içinin boşaltıldığını gören sağlık çalışanı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından hırsızın, daha önce benzer suçlardan da sabıka kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.T., adresinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. A.T.'nin evinde yapılan aramalarda 16 bin 900 lira, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca ile 1 adet araba anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.

Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DE HASTANEYE GİREN HIRSIZ YAKALANDI - Son Dakika
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