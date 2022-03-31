BÜYÜKÇEKMECE'de, özel bir hastaneye giren hırsız, sağlık çalışanın dolabında bulunan 70 bin liralık ziynet eşyası ve otomobil anahtarını çaldı. Polis ekipleri tarafından yakalanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanadı.

Olay, geçtiğimiz hafta Büyükçekmece Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan özel bir hastanede meydana geldi. Hastaneye giren bir kişi, sağlık çalışanının dolabının kilidini kırdı. Dolap içindeki 70 bin lira değerindeki ziynet eşyaları ve otomobil anahtarını çalan hırsız, daha sonra da hastaneden çıktı. Mesaisi bittikten sonra dolabının içinin boşaltıldığını gören sağlık çalışanı, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları güvenlik kamerası incelemesinin ardından hırsızın, daha önce benzer suçlardan da sabıka kaydı bulunan A.T. olduğunu belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda A.T., adresinde yakalanarak ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. A.T.'nin evinde yapılan aramalarda 16 bin 900 lira, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet havalı tabanca ile 1 adet araba anahtarı ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi.