BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONETLE POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLAR YAKALANDI - Son Dakika

? BÜYÜKÇEKMECE'de, farklı işyerlerinden transpalet çalan 4 şüpheli, polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışırken yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Büyükçekmece Ekinoba Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde geçen çarşamba denetim yapan polis ekipleri, bir kamyoneti durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan sürücü kaçmaya başladı. Aracın peşine düşen polis ekipleri, şüphelileri Mimar Sinan mahallesi İnönü Caddesinde durdurmayı başardı. Kamyonette yapılan aramalarda 4 adet çalıntı transpalet ele geçirildi. Aracın içindeki E.Ç., H.K., S.Ç. ve Y.C. ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ayrıca kamyoneti kullanan E.Ç.?nin ehliyetinin olmadığı belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. H.K. ve E.Ç. adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, S.Ç. ile Y.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.