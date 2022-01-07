BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİL ÇALAN HIRSIZLAR KAMERADA

Haber - Kamera: Erol DEĞİRMENCİ ' Alper KORKMAZ/ İSTANBUL, (DHA) ' BÜYÜKÇEKMECE'de, 2 şüpheli girdikleri evden dizüstü bilgisayar, cep telefonu çaldı. Şüpheliler bununla yetinmeyip anahtarını aldıkları otomobili de çaldılar. Hırsızların binaya girdikleri ve otomobille olay yerinden ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Ocak Çarşamba günü saat 05.40 sıralarında Büyükçekmece 19 Mayıs Mahallesinde bulunan bir apartmanda yaşandı. 2 şüpheli 5 katlı apartmanın en üst katındaki dairenin kapısını kart ile açıp, içeri girdi. Şüpheliler daireden bilgisayar, cep telefonu çaldı. Şüpheliler bunlarla yetinmeyip, buldukları otomobil anahtarını da aldı. Otoparka inen şüpheliler otomobili de çaldı.

Sabah uyandığında evinin kapısının açık olduğunu gören Ertürk Can Demirci, hırsızlık yaşandığını anlayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemenin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızların apartmana girip, çıktığı ve olay yerinden otomobille ayrıldıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

"FAZLA GÜRÜLTÜ YAPMADAN GİTTİLER"

Ertürk Can Demirci, "Saat 05.40 civarı evimize hırsız girdi. Kapımızı kilitlemeyi unuttuğumuz için maalesef çok kolay açtılar. Kartla açmışlar. Gürültü çıkmadı. Arabamızın anahtarını aldı. Benim dizüstü bilgisayarımı aldılar. Annemin cep telefonunu aldılar. Evi fazla karıştırmadan, kimseyi uyandırmadan alıp, çıktılar. Aracımızın kilometresi de düşük olduğu için 250-300 bin lira arasında bir değeri vardı. Hırsızlık sırasında evde 2 kardeşim daha vardı. Kız kardeşim odasındaydı. Şanslıyız ki odasının kapısını açmaya cesaret edememişler. Odaya girseler 2 kişiler, belki başına da bir şey gelecek. Masanın üzerinde olan anahtarı alıp, fazla gürültü yapmadan gittiler. Biz de sabah uyanıp, kapının açık olduğunu görünce fark etti" dedi.