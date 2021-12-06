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Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI - Son Dakika

Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI

06.12.2021 16:25

Gelen son dakika haberine göre TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak Bunu kullanmak için bir kere eğitim almanız lazım. Önce yamaç paraşütü eğitimi, ondan sonra paramotor eğitimi alabilirsiniz, önce bisiklet sonra motosiklet gibi düşünün.

TÜRKİYE Hava Sporları Federasyonu (THSF) Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak Bunu kullanmak için bir kere eğitim almanız lazım. Önce yamaç paraşütü eğitimi, ondan sonra paramotor eğitimi alabilirsiniz, önce bisiklet sonra motosiklet gibi düşünün. Bu aletlerin yetkili bir satıcısı yok ama yurt dışından ithal edip satan arkadaşlarımız var. Getirip kendi kullananlar var. Çok zor erişilen bir şey değil. Uluslararası havacılık kanunlarına göre şehir üzerinden bununla uçmak yasak, askeri bölgeler üzerinde yasak, her türlü hava sahasına kapalı yerlerde yasak, havaalanı yakınları gibi bölgelerde uçmak yasak dedi.

Büyükçekmece Sahili'nde dün saat 17.00 sıralarında paramotor ile uçuş yapan Mutlu Kazım Özaslan kıyıdaki teknelerin üzerine düşerek hayatını kaybetmişti. Özaslan'ın hayatını kaybetmesi akıllara; Paramotor nedir Herkes kullanabilir mi gibi soruları getirdi. Paraşüt, motor, uçuş koltuğu, yedek paraşütten oluşan bir hava aracı olan paramotor, Türkiye Hava Sporları Federasyonu'na göre bir hava sporu branşı olarak sayılıyor. Paramotorların üreticilerinin herhangi bir satış ofisi veya bayisi Türkiye'de bulunmuyor. Paramotor satın almak isteyen kişiler 'spor malzemesi' olarak sipariş ile yurtdışından getirtiyor. Saatte 25 ile 70 kilometre hız yapabilen paramotorların çift kişilik olanları da bulunuyor. Herhangi bir belge veya ehliyet zorunluluğu olmayan paramotorların internet üzerinden 2'inci el satışları da bulunuyor. Tüm ekipmanlar ve eğitimle birlikte paramotor fiyatları 8 ile 10 bin Euro arasında değişiyor. Sadece paramotor almak içinse en az 5 bin Euro gerekiyor. 2'inci el olarak ise, kondisyonu ve yılına göre paramotorlar 35 bin liradan başlayan fiyatlar ile alıcı bulabiliyor.

ÖNCE YAMAÇ PARAŞÜTÜ EĞİTİMİ SONRA PARAMOTOR EĞİTİMİ ALMAK GEREKİYOR

Türkiye Hava Sporları Federasyonu Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak Bunun adı Türkiye'de motorlu yamaç paraşütü. Dünyada kabul edilmiş adıysa paramotor. Paraşüt ve motordan gelme bir kelime. Bunu kullanmak için bir kere eğitim almanız lazım. Önce yamaç paraşütü eğitimi, ondan sonra paramotor eğitimi alabilirsiniz, önce bisiklet sonra motosiklet gibi düşünün. Menziline gelirsek dünya rekoru yaklaşık 1200 kilometre. Türkiye'de bizim uçtuğumuz mesafeler 150-200 kilometreleri buluyor ama bir sporcu için günlük 50-100 kilometre yeterli oluyor diye konuştu.

PARAMOTOR PİLOTLUĞUNUN BELGESİ VAR AMA ZORUNLULUĞU YOK

THSF Paramotor Branş Başkanı İlhan Çakmak Bunların yetkili bir satıcısı yok ama yurt dışından ithal edip satan arkadaşlarımız var. Getirip kendi kullananlar var. Çok zor erişilen bir şey değil. Neden çok fazla yok 250 civarında paramotor pilotumuz var, bunlardan 150 kadarı aktif uçuyor. Sebebi bu sporun diğer sporlara göre daha pahalı olması. Biz etik olarak eğitimi olmayan kişilere, 2'inci el paramotorlarımızı satmıyoruz. Soruyoruz eğitim durumlarını eğitimleri yoksa kesinlikle satmıyoruz. Satan bazı arkadaşlar olabilir ama etik değildir. Yaralanmaya müsait, ölümlere açık bir spordur neticede. Paramotor pilotluğunun belgesi var ama ilginç olan belge zorunluluğu yok dedi.

PARAMOTORCULARIN EHLİYETLENDİRİLMESİ LAZIM

İlhan Çakmak Her yerde uçma izniniz yok. Arazide uçabilirsiniz. Deniz kenarları serbest. Hava şartlarını görerek uçmanız gerekir. Gün doğmadan yarım saat önce uçuşa başlayıp, gün battıktan yarım saat sonra uçuşu bitirmek zorundasınız. Yani siz havadayken diğer hava taşıtlarının da sizi görebilmesi sizin de onları görmeniz lazım. Belli irtifalara kadar çıkmanız gerek üstüne çıkamazsınız. Mesela 300 feet gibi bir yükseklikten uçmanız lazım. Paramotorcuların ehliyetlinderilmesi lazım bu alet şu anda uçmak için izne tabi değil. Bir bilgi sistemi oluşturuldu, uçacak olan arkadaşlar uçacağı saati ve yeri sisteme kaydediyorlar, bunlar da emniyete bildiriliyor. Bizi görenlerin bazıları emniyet kuvvetlerini arayıp 'Uçak düştü, uçaktan pilot atladı' diyor, bu sefer herkes ayaklanıyor. Uluslararası havacılık kanunlarına göre şehir üzerinden bununla uçmak yasak, askeri bölgeler üzerinde yasak, her türlü hava sahasına kapalı yerlerde, havaalanı yakınları gibi bölgelerde uçmak yasaktır şeklinde konuştu.

MUTLU KAZIM ÖZASLAN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Dün hayatını kaybeden paramotor pilotu Mutlu Kazım Özaslan bugün Alibeyköy Yeşilpınar Süleyman Çelebi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, Hasdal Arıcılar Mezarlığı'na defnedildi.

Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI
Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI

Büyükçekmece, Havacılık, Bisiklet, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | BÜYÜKÇEKMECE'DEKİ ÖLÜMÜN ARDINDAN PARAMOTOR TARTIŞMASI - Son Dakika
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