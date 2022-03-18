Büyükçekmece TEM'de 100 metre arayla 2 zincirleme kaza - Son Dakika

BÜYÜKÇEKMECE TEM Otoyolu Ankara istikametinde 100 metre arayla 2 zincirleme trafik kazası meydana geldi. 2 kazada 4 kişi yaralandı.

Büyükçekmece TEM Otoyolu Ankara istikametinde saat 13.30 sıralarında 100 metre arayla iki farklı trafik kazası meydana geldi. İlk kazada kamyonet aniden yavaşlayınca, arkasındaki kamyonet duramayarak çarptı. Kaza yapan kamyonete de arkasından gelen başka bir kamyonet çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 47 KS 138 plakalı kamyonetin sürücüsü itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Kazaya karışan 34 JU 6050 plakalı kamyonetteki 2 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan yolda önlem alınırken, 100 metre ilerde başka bir zincirleme kaza daha yaşandı. Üç otomobilin karıştığı kazada, 34 CHV 036 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaşanan 2 kaza sonucunda yaralanan 4 kişi yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.

Kazalar nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik normale döndü.