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Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz - Son Dakika

Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz

25.10.2021 16:29

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osman Kavala için serbest bırakılma çağrısı yapan büyükelçilere "İstenmeyen adam ilan edilecekler" diyerek sert çıkmıştı. Erdoğan'ın açıklamalarının ardından ABD büyükelçiliği, Türkiye'nin içişlerine karışılmasının söz konusu olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarına göre ABD'nin bu açıklamaları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından olumlu karşılandı.

Aralarında ABD'nin büyükelçisi David M. Satterfield'in de bulunduğu 10 büyükelçi, hapiste bulunan Osman Kavala'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmuştu. Büyükelçilerin bu çağrısı Türkiye'de sert tepkiyle karşılaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "İstenmeyen adam ilan edilecekler" sözlerinin ardından ABD cephesi geri adım attı.

"TÜRKİYE'NİN İÇ İŞLERİNE KARIŞMAYIZ"

ABD Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada Viyana Sözleşmesi'nin 41. Maddesi'ne riayet edilerek Türkiye'nin iç işlerine karışılamayacağını iletti. Ayrıca büyükelçilerin ülkelerin iç işlerine saygı duyduğu da hatırlatıldı.

İLK BİLGİLER OLUMLU YÖNDE

ABD'nin açıklamalarının ardından Cumhurbaşkanlığı kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyükelçiliğin bu açıklamasını olumlu olarak karşıladı.

Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Büyükelçilerin geri adımına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz - Son Dakika


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