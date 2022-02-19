Üye Girişi
Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika

Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı

19.02.2022 22:59
Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı

Son dakika 3. sayfa haberi: Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Olay, sabah saatlerinde Büyükkarıştıran'ın Muratlı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı yönünden Çorlu'ya doğru seyreden Emin Ö. idaresindeki 06 CAP 256 plakalı otomobile Çorlu tarafından gelen Kübra D.'nin kullandığı 59 ACL 169 plakalı otomobil çarptı. Sürücülerden Kübra D. yaralanarak olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Jandarma, itfaiye ve Karayolları Bölge ekipleri de kaza mahallinde hazır bulundu. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRKLARELİ

Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı
Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu Bu acıya yürek dayanmaz: Gelinlik ve damatlık tabutlarına örtü oldu Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu Bu acıya yürek dayanmaz... Yeni evlenen çiftin düğündeki damatlık ve gelinlik tabutlarına örtü oldu

Büyükkarıştıran, Lüleburgaz, Kırklareli, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
22:46 Manchester City-Tottenham maçında büyük mücadele! Uzatmalardaki heyecanlı anlar hafızalardan silinmeyecek
22:27 Ciciş Kardeşler'den Esra Ersoy, takipçisinden gelen mesajla şok oldu: Eşim seninle bir gece geçirmek istiyor, konuşabilir miyiz?
22:23 Karşılaşmada yanlış anons bir anda şüpheye düşürdü! Çok geçmeden gerçek anlaşıldı
21:54 Beşiktaş maçı sonrası Altay isyan etti: Verilmeyen bir penaltımız var
21:32 HDP Genel Başkanı Mithat Sancar'dan genel seçim açıklaması: Biz kendi ittifakımızı kurarak gireceğiz
21:24 Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City isteneni veremedi! 5 maçta 1 galibiyet aldı
21:05 Beşiktaş Altay'ı 1-0 yendi! Kara Kartal hasrete son verdi
20:25 6 gündür kendisinden haber alamayan aile perişan oldu! O ise kafa dinlemek için otele gitmiş
20:21 Hakan Ural, Tarkan'ın Geççek şarkısına mehter marşı çaldırarak tepki verdi
20:08 İtalyan sunucudan 2 spor kanalına çağrı! Taraftarlar havalara uçtu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 23:10:13. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Büyükkarıştıran'da kaza: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement