Son Dakika | Büyükkılıç, Kayseri'de devam eden projeleri Bakan Kurum'la görüştü - Son Dakika
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Son Dakika | Büyükkılıç, Kayseri'de devam eden projeleri Bakan Kurum'la görüştü

08.03.2022 14:26
Son Dakika | Büyükkılıç, Kayseri'de devam eden projeleri Bakan Kurum'la görüştü

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili görüştü.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek, millet bahçeleri ve kentsel dönüşüm projeleriyle ilgili görüştü.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin önemli projeleriyle ilgili çeşitli temaslarda bulunan Büyükkılıç, bu kapsamda Bakan Kurum'u ziyaret etti.

Büyükkılıç ziyarette, Bakan Kurum'a, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi ile Sahabiye ve Oruçreis kentsel dönüşüm projelerinde gelinen son duruma ilişkin bilgi verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kurum, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Memduh Büyükkılıç ile Kayseri'deki kentsel dönüşüm, millet bahçesi, sokak ve caddeleri sağlıklaştırma, kent meydanı ve çevre projelerimizi istişare ettik. Şehrimizin gelişimine katkı sunmaya, belediyemizle el birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç ise Kayseri'ye karşı pozitif tutumları ve projelerine verdiğini destek için Bakan Kurum'a teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Büyükkılıç, Kayseri'de devam eden projeleri Bakan Kurum'la görüştü - Son Dakika


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