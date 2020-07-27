Son dakika... Büyükkılıç, şehit polis memurunu anma programına katıldı - Son Dakika

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde geçen yıl devriye görevi yaparken terör örgütünün saldırısı sonucu şehit düşen polis memuru Taha Uluçay için şehadetinin birinci yılında Polis Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Vali Şehmus Günaydın ile birlikte Uluçay için düzenlenen anma programına katıldı.

Polis Şehitliği'nde düzenlenen tören Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı, mevlit okunmasıyla devam etti.

Başkan Büyükkılıç, şehidin annesi, eşi ve kardeşleri ile yakından ilgilendiği programda, şehitlerin emanetine sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirtti.

Mersin'in Mut ilçesinde askerlerin şehit olduğu trafik kazasına da değinen Büyükkılıç, "Şehit olan kardeşlerimize Allah'tan rahmet dilerken onların şahsında tüm asker şehitlerimize gani gani rahmet diliyorum. Yaralılarımızın olduğunu biliyoruz. Onlara da acil şifalar temenni ediyoruz. Bu ülke, bu vatan şehitlerin kanlarıyla yoğrulmuştur. Onlara minnettarız. Allah ailelerine sabır versin. İyi ki onlar var. Bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.