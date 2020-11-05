Son dakika! Büyükkılıç, "Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz" - Son Dakika

Son dakika! Büyükkılıç, "Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz"

05.11.2020 13:55
Son dakika! Büyükkılıç,

Son dakika haberler: Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Ankara'da Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşma yaptığı AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katıldı. Büyükkılıç, "Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi dava erleri olarak 'sen, ben' olaylarını bir kenara bırakıp, 'biz' oluyoruz, şehrimiz için çalışıyoruz ve gönül sofrasını kuruyoruz" dedi.

BAŞKAN BÜYÜKKILIÇ, ANKARA'DA

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Toplantıya Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile birlikte katıldı. Başkan Büyükkılıç, toplantı öncesi Önceki Dönem Bakanlarımızdan Taner Yıldız, Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ve Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu ile de Kayseri projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Ankara'ya her gittiğinde Kayseri'ye hizmet getirmek ve son projeleri değerlendirmek için çalışmalarına hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, "Ankara'daki bu önemli toplantımızda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke ve dünya gündemine dair değerlendirmelerini dinledik. Toplantı öncesi bakan ve bakan yardımcılarımız ile fikir alışverişinde şehrimize dair değerlendirmelerde bulunduk. Kıymetli büyüğümüz Sayın Cumhurbaşkanımızın da konuşmaların da hitap ettiği gibi biz dava erleri olarak, 'sen, ben' olaylarını bir kenara bırakıp, 'biz' oluyoruz, şehrimiz için çalışıyoruz ve gönül sofrasını kuruyoruz" diye konuştu. - KAYSERİ

Son dakika! Büyükkılıç, Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz
Son dakika! Büyükkılıç, Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz
Son dakika! Büyükkılıç, Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Kayseri, Ankara, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Büyükkılıç, 'Şehrimiz için çalışıyor, gönül safrasını kuruyoruz' - Son Dakika


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