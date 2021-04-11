Son dakika! Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş maçının ardından - Cenk Tosun'un hastaneye götürülmesi
11.04.2021 22:15
Son dakika haberler: Ambulansın Beşiktaş Takım otobüsünün yanına gelmesi Sağlık görevlilerinin Beşiktaş Soyunma odasına girmesi Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un sende üzerinde getirilmesi ve ambulansa konulması Ambulansın ayrılması ERZURUM - Süper Lig'in 34.
Ambulansın Beşiktaş Takım otobüsünün yanına gelmesi
Sağlık görevlilerinin Beşiktaş Soyunma odasına girmesi
Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun'un sende üzerinde getirilmesi ve ambulansa konulması
Ambulansın ayrılması ERZURUM - Süper Lig'in 34. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Beşiktaş, Kazım Karabekir Stadı'nda karşılaştı. Bir pozisyonun ardından sakatlanarak oyundan çıkan Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun ambulansla Erzurum Havalimanı'na götürüldü.
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