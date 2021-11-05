Son dakika... Büyükşehir Belediyesi ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı - Son Dakika

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileriyle iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadele kapsamında tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla ortak iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, iklim değişikliği, kuraklıkla mücadele, biyoçeşitlilik ve hayvancılık konularında milli ve yerli kaynakların etkin kullanımına yönelik Kayseri özelinde araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla imzalanan protokol törenine Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Fatih Özdemir katıldı.

İmza töreninde konuşan Büyükkılıç, protokolle ürünlerin hem kuraklığa dayanıklı hem de üretim açısından daha verimli olmasını sağlamak amacıyla ortak çalışma yapılacağını belirtti.

Her daim çiftçilerin yanında olduklarını aktaran Büyükkılıç, şunları kaydetti:

"Kayseri'de Yahyalı'daki enstitü birimi ile ilgili Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak protokol imzalamak suretiyle karabuğday, gacer buğdayı, sulama projesi ve hayvancılık konusu, aynı zamanda bu ürünlerin hem kuraklığa dayanıklı hem de üretim açısından daha çok olmasını sağlamak amacıyla protokol imzalıyoruz. Bu destek ve işbirliğinden dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaların daha da geliştirilerek sürdürülmesi yönünde Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak sadece Yahyalı'da bu enstitümüzün yerinde değil, tüm bölgelerde çalışmalar yapacağımızı da paylaşmak istiyorum. İlçelerimiz yarışır hale geldi, sulama projeleri ile tohum, ekipman konusunda ve hayvancılıkla ilgili değişik desteklerimizle her zaman varız, bu yaptığımız çalışmalarda ürünler meyve vermeye başladı."