Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı - Son Dakika

Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı

Son dakika haber: Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı.

Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olmak üzere 100 itfaiye erini bünyesine katmak için aday başvurularını almaya başladı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kadrolarında ilk defa itfaiye eri olarak atanacak adayların başvuruları başladı. Antalya merkezde ve ilçelerinde gece gündüz hizmet veren Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, itfaiyecilik bölümünden mezun olan itfaiye erlerini bünyesine alarak, gücüne güç katıyor.

Son gün 9 Ekim

İtfaiye eri alımı için ilk olarak belediyenin internet adresindeki ön formu dolduran adaylar, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndaki başvuru işlemlerine müracaat edebiliyor. Başvurular, 9 Ekim Cuma günü mesai bitimine kadar sürecek. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi'ne katılmak isteyen adaylar için 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) en az 55 puan alması şartı aranırken ayrıca adayların; İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği veya Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Ön lisans programlarının birinden de mezun olması gerekiyor. Ayrıca adayların C sınıfı sürücü belgesine sahip olması da şartlar arasında.

15 -23 ekim mülakat ve uygulamalı sınav

Yoğun bir katılımın olduğu başvuru işlemlerinde adaylar, ateşleri ölçülerek ve HES kodu alınarak işlemlere alındı. İtfaiye eri olmak için başvuran adayların önce boy ve kilo tespitleri yapıldı daha sonra da müracaat işlemleri gerçekleşti. Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra adaylar 15 -23 Ekim tarihlerinde mülakat ve uygulamalı sınava tabi tutulacak. - ANTALYA

Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı
Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 14:00 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eri sınavlarına başvurular başladı - Son Dakika

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