Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çevirerek çalışmalarını sürdürdü.

Belediyeden yapılan açıklamada, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ile TİSKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin sokağa çıkma yasağında çalışmalarına hız kazandırdığı belirtildi.

Ekiplerin, vatandaşlardan gelen her türlü talep ve şikayete anında cevap verebilmek amacıyla 7/24 esasına göre çalıştığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sokağa çıkma kısıtlamasını fırsata çeviren Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz peyzaj çalışması, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekiplerimiz ise 18 ilçemizde yıkama ve temizleme çalışması gerçekleştirmektedir. Vatandaşımızı koronavirüsten korumak adına tüm alanlarda yürüttüğümüz çalışmalarımız artarak devam edecektir. Hemşehrilerimizin de alınan tedbirlere uymalarını özellikle istirham ediyoruz. Bu zor süreci kurallara uyarak atlatacağımıza inancımız tamdır."