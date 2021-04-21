Son dakika! Büyükşehir'den çocuklara bayram hediyesi - Son Dakika

Bursa Büyükşehir Belediyesi, salgının gölgesinde kutlanacak olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklara 'Dedektif Karagöz' sürprizi yaptı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, korona virüslü vaka sayılarının tırmanışa geçmesiyle birlikle yeniden uzaktan eğitime dönen ilkokul öğrencilerine 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşatacak. Türkiye'nin müzelerdeki ilk eğitsel dijital oyunu olan "Dedektif Karagöz'ün Bursa Kent Müzesi Macerası" oyunu www.bursamuze.com adresinde yayına başladı. Dedektif Karagöz'ün Bursa Kent Müzesi Macerası eğitsel bir dijital oyun olarak okuma yazma bilen tüm çocukların rahatlıkla oynayabilecekleri ve daha küçük yaşlarında ebeveynleri ile birlikte tamamlayabilecekleri bölümlerden oluşuyor. Oyuncular sanal müze aracılığıyla Bursa Kent Müzesi'ni keşfedecek ve sorulara cevaplar bularak insanların hafızalarını korumaya çalışacaklar. Kırılan eseri tamir etme, müzede eser bulma, kelime ve harf yerleştirme, işaretleme gibi bölümleri tamamlayarak Dedektif Karagöz'e yardım edecekler.

Öğretmenlerin öğrencilerine önerebileceği bu eğitsel dijital oyun sayesinde öğrenciler eğlenceli bir sanal müze gezisi yaparken, tüm etapları başarıyla tamamlayanlar ise oyunun sonunda müze dedektifi sertifikası almaya hak kazanacak. Oyun sonunda ekranda çıkan sanal sertifikanın çıktısını alan çocuklar, bu sertifika ile Kent Müzesi'ne gelerek Müze Dedektifi Rozetlerini alabilecekler. - BURSA