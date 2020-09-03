Son Dakika: Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği - Son Dakika

Son Dakika: Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği

Gelen son dakika haberine göre Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri, sadece küresel salgınla değil, aynı zamanda böcek ve haşere gibi zararlı canlılarla da mücadele ediyor.

Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği

ERZURUM - Erzurum Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturulan ilaçlama ve dezenfeksiyon timleri, sadece küresel salgınla değil, aynı zamanda böcek ve haşere gibi zararlı canlılarla da mücadele ediyor. Her türlü araç-gereç ve teçhizata sahip olan ekipler, periyodik aralıklarla yürüttükleri çalışmalar kapsamında bu kez de haşereler için harekete geçti.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ilaçlama timlerinin şehrin dört bir yanını dezenfekte edeceğini bildirdi. Başkan Sekmen, "Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı timler, sırt pompalı ve pulverizatör donanımlı 15 mobil ekipten oluşuyor. Çalışmalarda araç üstü atomizerler de kullanılıyor" dedi. Bu arada konuyla ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; insan ve çevre sağlığı vurgusunda bulunulurken, haşerelerle mücadelede özellikle yumurta ve pupa dönemlerinin önemli olduğunun altı çizildi.

Zararlı Canlılarla Yaz-Kış Mücadele

Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerinin, yaz boyunca devam eden koruyucu önlemlere ek olarak halk sağlığını tehdit eden Covid-19 mücadelesini de etkin bir şekilde sürdürmeye devam ettiğinin belirtildiği açıklamada, ilaçlama işlemlerinin sadece yaz aylarında değil, kışın da sürdürüldüğünün altı çizildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: "İlaçlama faaliyetlerimizi sadece yazın değil kışın da devam ederek yıl boyu sürdürüyoruz. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak, yaz aylarında çalışmalarımıza hız verirken, haşerelerin larvalarını yaz döneminde bırakıp gelişimlerini tamamladıkları rögar içlerine de, sisleme yöntemi ve fiziksel yöntemlerle de etkin mücadele gerçekleştirerek haşere sayısının düşmesini sağlıyoruz. Kış ayında yaptığımız larva mücadelesine nisan ayında da devam ederek, haziran ayında havaların ısınması ile haşere mücadelemize başlıyoruz. Haşere mücadelesine rutin bir şekilde devam ederken, larva mücadelesini de yine aynı anda devam ettiriyoruz. Haziran ayından eylül ayının sonuna kadar devam eden mücadelemiz ekim ayının sonunda yağmurların sürekli olarak başlaması ile sonlandırıyoruz."

İlaçlanmayan Yer Kalmayacak

Dünya Sağlık Örgütü tarafından önerilen ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı ilaçlarla gerçekleştirilen ilaçlama çalışmalarının rekreasyon alanlarının ve vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan noktaların yanı sıra foseptik, rögar, çöp konteynerleri, pazar yerleri, hayvan üretim yapılan alanlar, dere yatakları, gölet, sulak alanlar, cadde ve sokak aralarında yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada; yeşil alanların da ihmal edilmediği belirtildi. Söz konusu açıklamada, Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı ilaçlama rakamlarına ilişkin bilgilere de yer verildi. Buna göre; Büyükşehir Belediyesi, Palandöken ilçesinde 47 bin 300, Yakutiye ilçesinde 54 bin 700, Aziziye ilçesinde de 62 bin 800 dönüm haşere ilaçlaması yaptı. Toplamda 171 bin 200 dönümlük alanı ilaçlayan Büyükşehir Belediyesi, larvasit için 38 bin 800, haşere için 132 bin 400, rodentisit ve fare için de, 17 bin 500 metrekarelik alan ile birlikte toplam 200 bin dönümlük alanı da ilaçlayacak. Bu çalışmalar kapsamında ilaçlanması planlanan kapalı alan büyüklüğü ise, 50 bin metrekare olacak.

Son Dakika: Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği

Mehmet Sekmen, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.09.2020 13:13 - Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son Dakika: Büyükşehir'den ilaçlama seferberliği - Son Dakika

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