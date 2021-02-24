Son dakika! Büyükşehir'in milyonlarca liralık yatırımı atıl bekliyor - Son Dakika

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, kendisine 'belediye hizmet alanı' olarak verilen yeri 'ticari alana' çevirmek isteyince Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile davalık oldu. Belediyenin görülen son duruşmada davayı kaybetmesi sonrasında milyonlarca liralık yatırım yaptığı alan bugünlerde atıl olarak bekliyor.

Kumlubel Mahallesi'nde bulunan Karayolları Genel Müdürlüğüne ait yaklaşık 21 bin 842 metrekarelik alan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Eskişehir Büyükşehir Belediyesine 'Belediye hizmet alanı ve bahçe' kullanımı şartıyla tahsis edildi. Tahsis sırasında ise durum tapuya şerh düşüldü. Bir süre sonra Büyükşehir Belediyesi Kumlubel Mahallesi 16501 parselde bulunan 'Belediye hizmet alanı' olan alanı büyükşehir meclisine 12 Aralık 2019 tarihinde getirerek, 'Ticari alan' olarak değişikliğe gitti. Bu sırada belirtilen alana ise Büyükşehir Belediyesi tarafından milyonlarca liralık yatırım yapıldığı ve birkaç ünlü firma ile kiraya verilme konusunda görüşüldüğü iddia edildi.

Konu Bölge İdare Mahkemesine taşındı

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan itirazda alanın 'Belediye hizmet alanı ve bahçe' olarak kullanılması şartı ile verildiği ve bu durumun tapuya da 'Hazinenin izni dışında başka kamusal amaçla kullanılamaz. Aksi takdirde Hazine Kamulaştırma Kanunu'nun 23'üncü maddesi uyarınca bu taşınmazı geri alabilir' şehrinin konulmasıyla belirtildiği ortaya çıktı. Belediye meclisinde alınan 'ticaret alanı' kararı sonrası Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü olayı idare mahkemesine taşıdı. Burada açılan dava 2. İdare Mahkemesinde görüldü.

Mahkeme, bilirkişi raporunu inceledi. Verilen raporda alanın kamusal fonksiyonlu kullanım amacından daha özel fonksiyonlu kullanım amacına dönüştürülmek amacıyla bir araç olarak kullanıldığı hususu belirtildi.

Mahkeme görülen son duruşmada kararını açıkladı. Mahkeme tarafından açıklanan kararda; plan değişiklik gerekçesini açıklayan nesnel, teknik ve bilimsel verilerin, kamu yararına zorunluluğu ortaya konulmadan yapılan dava konusu imar plan değişikliklerinde imar mevzuatına, şehircilik ilkelerine, planlama esaslarına, kamu yararına ve hukuka uyarlılığı bulunmadığı belirtilerek, dava konusu olan 'Ticari alan' kararının iptaline karar verildi. - ESKİŞEHİR