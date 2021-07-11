Son dakika! Büyükşehirden çocuk şenliği ve konser programı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçelerde düzenlenen çocuk şenliği ve konser programı Korkuteli'den başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı salgın nedeniyle evde zaman geçirmek zorunda kalan çocuklar için keyifli bir şenlik programı hazırlandı.

Normalleşme sürecinin başlamasıyla ilçe ilçe gezecek olan çocuk şenliği ve konser programının ilki Korkuteli ilçesinde düzenlendi.

Şehitler Parkı otopark alanında yapılan şenlikte çocuklar şişme oyun parkı, balon şov, çizgi film karakterleri ve palyaçolar ile keyifli bir gün geçirdi.

Büyükler ise Burcu Yamaner ve Egemen Balhan'ın seslendirdiği şarkılar ile eğlendi. ???????