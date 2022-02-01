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Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika

Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada

01.02.2022 21:55
Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada

Bir son dakika haberine göre ELAZIĞ'da bir apartmanın çatısındaki buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü.

ELAZIĞ'da bir apartmanın çatısındaki buz kütlesi, seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Elazığ'da 2 hafta önce başlayıp etkisini yitiren kar sonrasında sıcaklıkların artmasıyla buzlar da erimeye başladı. Abdullahpaşa Mahallesinden kent merkezine sefer yapan bir minibüsün üzerine, Yeni Mahalle Kalkan Sokak'tan geçtiği sırada apartmanın çatısından buz kütlesi düştü. Düşme nedeniyle minibüsün ön camı çatlarken olayda yaralanan olmadı. Sürücü ve minibüsteki yolcular şaşkınlık yaşarken, buz kütlesinin düştüğü o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.


Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada
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Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Buz kütlesinin minibüsün üzerine düştüğü anlar kamerada - Son Dakika
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