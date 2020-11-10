Son dakika haberi: Buz pistini yakan sanık: Hakkımı alamayınca yakmaya karar verdim - Son Dakika

Beylikdüzü 'nde buz pistini yaktığı, pistin içerisinde bulunan kahvehane sahiplerine pompalı tüfekle ateş ettiği iddiasıyla hakkında 4 ayrı suçtan 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ümit Yaşar Parlak (49) ilk kez hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada müştekiler Ayfer Özbal, İsmail Ahmet Özbal ve taraf avukatları da yer aldı. Tutuklu sanık Ümit Yaşar Parlak savunmasında " Beylikdüzü Belediyesi'ne ait arsa üzerinde çadırdan yapılma buz pisti vardı. Burayı buz pisti olarak işletme hakkı müşteki Ayfer Özbal'a aitti. 2015 yılında kardan dolayı buz pisti çökünce belediye kalıcı bir buz pisti yapılmasını istedi. Buz pistini yapacak kişiler bulamayınca da ben yardımcı olabileceğimi söyledim ve buz pisti inşaatına başladık" dedi. İnşaat yaparken kendi parasını harcadığını fakat müşteki Ayfer Özbal'ın kendisini yarı yolda bıraktığını öne süren sanık Parlak, "Ben hakkımı almak için çok mücadele ettim birçok yere başvurdum ancak yapamayınca en son burayı yakmaya karar verdim. Zaten pandemi nedeniyle psikolojim bozulmuştu. Benzin alarak küçük pet şişelere koydum. Buz pistine gittim. İçeride kimse yoktu, giriş camını kırarak içeriye girdim. Benzini dökerek yakmaya başladım. İsmail Ahmet Özbal yanıma gelerek yapmamamı söyledi ancak yakmaya devam ettim. İsmail'i öldürme amacım yoktu. Eğer öldürmek isteseydim elimde tüfek ve benzin vardı, orada yapabilirdim" şeklinde konuştu.

YANGINA MÜDAHALE ETMESİNLER DİYE TÜFEK GÖTÜRMÜŞTÜM

Sanık Parlak, yangını söndürmek isteyen itfaiye ekiplerine müdahale edişini ise şöyle anlattı:

"Ben yanıma tüfeği eğer burayı yakarken bana birileri müdahale ederse onlara engel olmak için götürmüştüm. İtfaiye geldiğinde müdahale etmesinler diye havaya tüfekle iki el ateş ettim. İtfaiye müdürü yangının büyüdüğünü, doğalgaz hattına zarar verebileceğini söyleyince polise teslim oldum. Müştekiler bana buz pisti içerisindeki kafeyi işletmem için vermediler. Olayı anlattığım şekilde kabul ediyorum, suçlamayı kabul etmiyorum"Sanık, müştekilerden 600 bin lira alacağı olduğunu, fakat müştekilerden alacağına dair ispat belgesi almadığını, müştekilerin kendisiyle görüşmediğini söyledi.

YANGININ İÇERİSİNDEN GEÇEREK DIŞARIYA KAÇTIMMüşteki Ayfer Özbal ise eşiyle birlikte buz pistinin içerisinde yaşadıklarını belirtti. Müşteki Özbal "Sanık bizden adeta haraç istedi ve sürekli bizi darp etmeye başladı. Hatta bir başka yargılama konusu olan olayda beni darp etmişti. Olay günü bize 'Sizi öldüreceğim, burayı yakacağım' şeklinde bağırdı. Sanığın silahını eşime doğrulttuğunu ve ona ateş ettiğini gördüm. Yangının içerisinden geçerek dışarıya kaçtım. Bu şekilde gelip beni ve eşimi tehdit edip öldürmeye çalışan işyerimizi yakan sanıktan şikayetçiyim" şeklinde ifadeler kullandı.

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Ümit Yaşar Parlak'ın 14 Nisan 2020'de Beylikdüzü'ndeki buz pistini yaktığı, pistin içerisindeki kafe sahiplerine pompalı tüfekle ateş ettiği, yangına müdahale etmek isteyen itfaiye ekiplerine de engel olduğu belirtildi. İddianamede sanık Ümit Yaşar Parlak hakkında "Kasten öldürmeye teşebbüs etme", "Genel güvenliği tehlikeye kasten tehlikeye sokma", "Mala zarar verme" ve "Konut dokunulmazlığını ihlal etme" suçlarından 20 yıldan 38 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

- İstanbul