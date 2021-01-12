Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi - Son Dakika

Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi

12.01.2021 10:32

Son dakika genel haberine göre Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi

ARDAHAN - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden olan Ardahan'daki Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor.

Çıldır Gölü güzelliğini sergilemeye devam ediyor. Karşısında bulunan karla kaplı Kısır dağı, altında 'Türkiye'nin en büyük buz pisti' Çıldır Gölü, sahip olduğu doğal yapısı ve güzellikleriyle her mevsim ağırladığı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oluyor. Deniz seviyesinden 1950 metre yükseklikteki Çıldır Gölü'nün 123 kilometrekarelik alanı tamamen buzla kaplı.

Doyumsuz manzaraların oluştuğu Çıldır gölü son yılların gözde kış turu rotası durumunda. Ziyaretçiler cam gibi olan buz üstünde gezmenin, atlı kızaklara binmenin keyfini yaşarken bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmiyor. Çıldır gölünün maskotu haline gelen Mırmır ile Mira da Göl üzerinde ziyaretçilerle gezinmenin keyfini sürüyor.

Çıldır Gölü kenarında işletmesi bulunan "Atalay'ın Yeri" balık lokantasının sahibi Atalay Uzunkaya, Çıldır Gölü'nün bir özelliğinin de 'Çıldıran ve Kükreyen Göl' olarak ortaya çıktığını söyleyerek, "Çıldır gölü'nün bir özelliği de kükreyen göl olması. Çıldır gölü kükrediğinde güzel de bir ses ortaya çıkar. Onu dinleyenler akşam saatlerinde bu güzelliğin içinde bir de uğultu niteliğinde nostalji bir sesi dinlerler. Bu bunları burada görüp tanık olduk ve misafirlerimizin de buna tanık olmasını istiyoruz." Dedi.

Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi
Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi
Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi
Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi

Çıldır Gölü, Bisiklet, Türkiye, Turizm, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Gelecek Partisi lideri Ahmet Davtuoğlu aşı üzerinden hükümeti eleştirdi: Halkı tehlikeye attılar Whatsapp tartışması AK Parti MYK toplantısına da taşındı! Erdoğan'dan "Ruberu, yani yüz yüze görüşme" talimatı Son Dakika! Savunma Sanayii ihalelerini sızdıran 6 kişi gözaltına alındı Polisten kaçarken katil oldu! O anlar güvenlik kamerasında Son Dakika! Türkiye beşik gibi sallanıyor! Denizli'de 4 büyüklüğünde deprem Trans bireyle birlikte olduğu ileri sürülen Berk Oktay, hakkındaki iddiaları yalanladı Polisin "Zehirli olabilir" diye uyardığı balıkları tutmaya devam eden vatandaşlar pes dedirtti Türkiye'nin ilk milli helikopter motorunun ikincisi de başarıyla çalıştırıldı
Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı Alaska değil Ardahan! Köye inen kurt sürüsü karşılarına çıkan 2 köpeği böyle parçaladı         
11:19
Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor Güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı 445,5 liradan işlem görüyor         
11:07
Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti Monaco, Galatasaray'ın Onyekuru için kiralama teklifini reddetti         
10:21
1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu 1075 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar cezaevine götürülürken gözyaşlarına boğuldu         
09:58
Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 milyon lira teklif edilen 'dünyanın en saçma binası'nı yıkacak         
09:46
Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu Melek İpek'le ilgili kahreden detay! Tıp yerine evliliği seçip koca katili oldu         
09:32
Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim Meteoroloji güzel haberi verdi! İstanbul 4 gün boyunca kara teslim         
09:20
Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun Bilim Kurulu Üyesi Kara: Koronayla grip aşısı birlikte yaptırabilir ancak iki aşı arasında en az 14 gün olsun         
09:07
Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi Son Dakika! TEM Otoyolu'nda 12 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi         
08:43
WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor WhatsApp'ın tepki çeken gizlilik kararı sonrası herkes Mark Zuckerberg'in bu videosunu paylaşıyor         
08:25
Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti Ünlü oyuncu Mustafa Avkıran, Çukur dizisine veda etti         
08:07
Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak Türkiye koronavirüs aşılamasına başlıyor! Aşı yapılacak vatandaşlardan 'Rıza belgesi' alınacak         
08:05
Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı Genç oyuncular Dilara Aksüyek ve Onur Bay kural tanımadı         
07:35
Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti Evini temizletmek için çağırdığı kadına cinsel istismarda bulunup darbetti         
07:27
Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti Berrak Tüzünataç, çırılçıplak kameranın karşına geçti         
23:09
Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu Barbaros Levent Seçkin, Arka Sokaklar dizisinin kadrosuna dahil oldu         
22:41
Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi Kısıtlamalar kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sinyali verdi         
20:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2021 11:22:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Buz tutan Çıldır Gölü üzerinde bisiklet keyfi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei