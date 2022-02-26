Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

26.02.2022 00:57
Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı

Son dakika 3. sayfa haberi: Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir şahıs, aldığı buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin ikinci el eşya satılan dükkanına ateş açtı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Kemalettin Mahallesi Canan Sokak üzerindeki ikinci el eşya satan iş yerine gelen bir müşteri, satın aldığı ikinci el buzdolabı yüzünden anlaşmazlık yaşadığı iş yeri sahibiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine öfkeli şahıs, yanında getirdiği tabancayla iş yerine bir el ateş açarak olay yerinden kaçtı.

Korku dolu anların yaşanmasının ardından vatandaşlar polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, silahlı saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. - TEKİRDAĞ

YORUMLAR
500
Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı Madde bağımlılarının uğrak mekanı metruk bina yıkıldı AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanları aylık toplantısı Çorlu'da yapıldı AK Parti Tekirdağ Kadın Kolları Başkanları aylık toplantısı Çorlu'da yapıldı

Tekirdağ, Çorlu, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika


Son Dakika
00:51 Son Dakika: Ukrayna'dan müzakere açıklaması geldi: Rusya'yla yer ve zamanı görüşüyoruz
00:48 Rus kulübünde forma giyen Ukraynalı futbolcu "Savaşa hayır" paylaşımından sonra takımdan kovuldu!
00:26 Kiev, siren sesleriyle inliyor! Başkentte gökyüzü patlamalarla aydınlandı
00:07 Vitor Pereira'nın son halini görenler aynı yorumu yapıyor: Fenerbahçe insanı yaşlandırıyor
00:05 Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy açıklama yaptı! Koruma polisine çanta taşıtması ve şemsiye tutturmasıyla eleştirilerin odağı olmuştu
23:56 Son Dakika: ABD; Rusya Devlet Başkanı Putin, Dışişleri Bakanı Lavrov ve Rus güvenlik yetkililerine yaptırım uygulanacağını açıkladı
23:52 Selçuk Bayraktar, Türk SiHA'larını kullanan Ukrayna ve Rusya savaşı hakkında ilk kez açıklama yaptı
23:25 Abdullah Avcı, geriden gelip 3-2 kazandıkları maçın ardından açıklamalar yaptı: Hikaye böyle yazılır
22:55 Yıldız golcü, Ukrayna'dan kaçıp Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş, yeni futbolcusunu buldu
22:34 Fenerbahçe'nin en kötü transferlerinden biri olmuştu! Emre Belözoğlu, Başakşehir'e götürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2022 01:05:33. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika: Buzdolabı yüzünden tartıştığı kişinin iş yerine ateş açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement