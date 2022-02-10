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Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı - Son Dakika

Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı

10.02.2022 10:51

Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı Kırıkkale'de taş ocağına işçi taşıyan minibüsün buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı.

Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de taş ocağına işçi taşıyan minibüsün buzlanan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ağır yaralandı.

Kaza, Kırıkkale- Kırşehir D260 karayolu Köprü köy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, taş ocağına işçi taşıyan Ömer Y. idaresindeki 51 AAL 352 plakalı Ford marka minibüs, buzlanma sebebiyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Hanifi Öztürk'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralan 7 kişi ise ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Öztürk'ün cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazada hurdaya dönen minibüs ise çekici vasıtasıyla kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı
Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı

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Kırıkkale, Kırşehir, Kaza, işçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Buzlanan yolda işçi servisi devrildi: 1 ölü, 7 ağır yaralı - Son Dakika


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