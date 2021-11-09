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Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika

Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

09.11.2021 10:56

Son dakika: Fethullahçı Terör Örgütü'nün haberleşme uygulaması aracı olarak kullandığı ByLock'un lisans sahibi David Keynes'in, yargılandığı davada geçtiğimiz hafta yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

15 Temmuz hain darbe girişimi'nin ardından Fethullahçı Terör Örgütü'ne yönelik mücadele tüm hızıyla sürüyor. Örgütün şifreli haberleşme amacıyla kullandığı ByLock uygulamasının lisans sahibi David Keynes'in yargılandığı davayla ilgili de yeni gelişmeler yaşandı.

15 YILA KADAR HAPİSLE YARGILANIYORDU

"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen David Keynes'in 3 Kasım'da yapılan tutukluluk incelemesinde tahliyesine karar verildiği ortaya çıktı. Mahkeme, Keynes hakkında yurtdışına çıkış yasağı da koydu.

HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

ByLock'un lisans sahibi David Keynes, itirafçı olmak için savcılığa başvuru yapıp, 9 Haziran'da ABD'den İstanbul'a geldi. Keynes, havalimanında gözaltına alındı, ardından tutuklandı.

TUTUKLULUK DURUMU DEĞERLENDİRİLDİ

İtiraflarında, aslında adının Alparslan Demir olduğunu, ABD vatandaşlığına geçince ünlü iktisatçıdan esinlenip David Keynes adını aldığını söyledi. İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi 3 Kasım'da sanığın tutukluluk durumunu değerlendirdi.

"KAÇMA ŞÜPHESİNİN OLMADIĞINA" YER VERİLDİ

Alparslan Demir'in, soruşturmaya maruz kalacağını bilerek kendiliğinden yurt dışından geldiği, kaçma şüphesinin olmadığı belirtildi. Sanık, yurt dışına çıkış yasağı konularak 3 Kasım'da Silivri Cezaevi'nden çıkarıldı.

Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı

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Son Dakika Güncel Son Dakika: ByLock'un lisans sahibi David Keynes yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı - Son Dakika


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