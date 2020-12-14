Son dakika: Çad'da kabileler arası çatışma: 25 ölü - Son Dakika

Hükümet Sözcüsü Cherif Mahamat Zene, çatışma sonrası güvenlik güçlerinin bölgede önlem aldığını ve suçluların adalete teslim edileceğini kaydetti.

Sargoulo, "Cumartesi günü iki kabile arasında yaşanan çatışma nedeniyle maalesef 25 kişiyi kaybettik." dedi.

Yerel idari yetkili Oumar Toubaye Sargoulo, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin Batha bölgesindeki çatışmanın arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşandığını belirtti.

Çad 'da iki kabile arasında yaşanan çatışmada 25 kişi hayatını kaybetti.

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