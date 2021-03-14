Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı

14.03.2021 09:31

Bir son dakika haberine göre Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü Meydan parkından görüntü Sokak hayvanlarından görüntü Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Boş kalan cadde ve sokaklardan görüntü

Meydan parkından görüntü

Sokak hayvanlarından görüntü

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışması TRABZON - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisindeki Trabzon sakin bir gün geçiriyor.

Salgınla mücadele amacıyla 15 Mart Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Trabzon'da sokak ve caddelerde sessizlik hakim oldu.

Kentte, Atatürk Alanı'ndaki 15 Temmuz Şehitler ve Hürriyet Parkı, Kahramanmaraş ve Kunduracılar caddeleri ile Uzun Sokak en sakin günlerinden birini daha yaşadı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi ekipleri şehir merkezindeki Uzunsokak ve Kahramanmaraş Caddelerinde başlattıkları kanalizasyon ve su çalışmalarını aralıksız sürdürdü.

Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı
Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı

Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika


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