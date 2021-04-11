Son dakika... Cadde ve sokaklarda sessizlik hakim - Son Dakika

Sistemde inanılmaz bir boşluk var! Uyanıklar sokağa çıkma kısıtlamasını böyle deldi

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Sakarya'da boş meydanlar

Cadde ve sokaklardaki sessizlik Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek risk" kategorisinde bulunan Doğu Marmara ve Batı Karadeniz'deki 7 ilde, salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle sokak ve caddeler sessizliğe büründü.

Sakarya'da kentin en işlek adreslerinden Çark Caddesi, Tarihi Uzun Çarşı, Demokrasi ve Gar meydanlarında sessizlik hakim.

Hafta sonları yoğunluğun yaşandığı Donatım Park ve Millet Bahçesinde de kimse bulunmuyor.

Emniyet ve jandarma ekipleri kısıtlamaya ilişkin denetimlerini sürdürüyor.