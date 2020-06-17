Son Dakika: Caddede yürüyen kişinin öldüğü aile kavgasının görgü tanığı Ben de ölebilirdim - Son Dakika

Caddede yürüyen kişinin öldüğü aile kavgasının görgü tanığı: Ben de ölebilirdim

Ailelerin kavgasında caddede yürüyen kişi öldü; eşi sinir krizi geçirdi (2)

'BEN DE ÖLEBİLİRDİM'

Bursa 'da, alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olan akraba 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada, işe gitmek için yürüyen Ali Kutlu (60), vurularak hayatını kaybetti.

Olayın evininin önünde olduğunu söyleyen görgü tanığı Serkan Uçkun, "Bir ses duyduk ama araba egzozu sesine benzettik. Birilerinin konuşmalarını duydum. Ambulans istendiğini duydum. Kapıyı açtığımda rahmetli yerde yatıyordu. Kendisine seslendim, daha ölmemişti. Ambulans ve polisi aradım. Ambulans geldi ama ölmüştü. Çok kötü bir şey. O an mermilerin hedefi ben de olabilirdim. Sabah işe gitme vaktimdi. Onun yerine ben de ölebilirdim. Buna karşı önlem alınmasını istiyoruz" dedi.