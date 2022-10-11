Çadırda kalan tarım işçileri yaktıkları odundan zehirlendi - Son Dakika
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Çadırda kalan tarım işçileri yaktıkları odundan zehirlendi

11.10.2022 10:02
Çadırda kalan tarım işçileri yaktıkları odundan zehirlendi

Afyonkarahisar'da kaldıkları çadırda yaktıkları odunun dumanından zehirlenen 3 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da kaldıkları çadırda yaktıkları odunun dumanından zehirlenen 3 tarım işçisi hastaneye kaldırıldı.

Olay, merkeze bağlı Bayramgazi köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mevsimlik tarım işçisi olarak köyde çalışan A.D, (40) H.D. (38) ile İ.D. (17) kaldıkları çadırın içerisinde ısınmak için odun yaktı. Daha sonra şahıslar odun ateşinden çıkan dumanla zehirlendi. Diğer çadırda kalanların durumu fark ederek ihbarda bulunmalarının ardından bölgeye jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri zehirlenen 3 kişiyi ambulanslar ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Şahısların tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

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Kaynak: İHA

Karahisar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çadırda kalan tarım işçileri yaktıkları odundan zehirlendi - Son Dakika

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